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Бард Новиков заявил о сдаче «Бухты Квинс» в Екатеринбурге в эксплуатацию
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бард Новиков заявил о сдаче «Бухты Квинс» в Екатеринбурге в эксплуатацию

Сегодня, 06:00Экономика
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