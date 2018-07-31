Бард Новиков заявил о сдаче «Бухты Квинс» в Екатеринбурге в эксплуатацию

Певец и худрук Екатеринбургского театра эстрады заверил общественность в том, что дома введены в эксплуатацию, а в скором времени туда вселятся люди.

Проблемы «Бухты Квинс» больше не существует. Дома достроены и сданы. Сегодня Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области подписал заключение о соответствии построенного объекта,написал Новиков.

С ситуацией не согласна председатель «Бухты Квинс» Зиля Булатова, которая утверждает, что бард выложил документы совершенно «беспардонно». На самом же деле проблема не решена: в дома вселились не пострадавшие дольщики, а люди от Новикова.

Мы не собираемся заселяться, пока объект не будет принят в эксплуатацию. Для этого надо подписать допсоглашение,заявила Булатова.