Евросоюз ввел санкции против строителей Крымского моста

Евросоюз расширил круг компаний, на которые действуют экономические санкции. Теперь туда включили ряд российских фирм, которые занимаются строительством моста через Керченский пролив.

В список попали такие организации, как судостроительный завод «Залив», Институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж-Мост», «Строймонтаж», «Мостотрест» и АО «ВАД», сообщает «ТАСС». Также в конце июня стало известно о продлении уже действующих санкции против России ещё на один год.