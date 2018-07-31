Евросоюз ввел санкции против строителей Крымского моста

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Европейский союз расширил список российских организаций, против которых действуют экономические санкции. Теперь в него были включены шесть строительных компаний, которые заняты на строительстве Крымского моста.
Евросоюз расширил круг компаний, на которые действуют экономические санкции. Теперь туда включили ряд российских фирм, которые занимаются строительством моста через Керченский пролив.
В список попали такие организации, как судостроительный завод «Залив», Институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж-Мост», «Строймонтаж», «Мостотрест» и АО «ВАД», сообщает «ТАСС». Также в конце июня стало известно о продлении уже действующих санкции против России ещё на один год.
В информационном центре «Крымский мост» отметили, что расширение санкционного списка никак не повлияет на ход строительства.
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