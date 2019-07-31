Мэрия Нижнего Тагила погасила долг по муниципальным договорам на 110 миллионов рублей

В ходе проверки надзорное ведомство выявило задолженность, о чём сообщило главе города Владиславу Пинаеву, однако с 23 по 30 июля все работы были уже оплачены. В список вошли ремонт и оснащение дошкольных и общеобразовательных учреждений, благоустройство и содержание территории города, ликвидация свалок, вывоз и захоронение твёрдых коммунальных отходов.

Месяцем ранее Нижнетагильская гордума отметила положительные результаты деятельности администрации после избрания мэром Владислава Пинаева по ликвидации долгов, оставшихся от его предшественника. Напомним, Пинаев вступил в должность осенью 2018 году. В конце мая 2019-го мэрия отчиталась о снижении муниципального долга на 24%. Помимо прочего, город полностью закрыл задолженность перед компанией «НПА-Профиль-ПУ» из Берёзовского за ремонт Театрального сквера и главный городской фонтан, который строился ещё при управлении Сергея Носова.