Долги УК и банкротство строительной компании. Арбитражные дела за июнь 2021 года

Какие многомиллионные иски в Арбитражный суд Свердловской области были поданы в июне 2021 года и кто в них участвует, разбиралось TagilCity.ru.

Иск от производителя жалюзи В арбитражный суд обратилась компания «Албис Плюс», занимающаяся производством и продажей жалюзи, с требованием взыскать с ООО «ВВТрейд» 39,4 млн рублей в качестве задолженности оплаты по договору. Согласно судебным документам, ответчик исковые требования не признает и настаивает на проверке представленных истцом документов на предмет фальсификации. ООО «ВВТрейд» занимается поставкой промышленного оборудования для различных отраслей — машиностроение, энергетика, черная и цветная металлургия, нефтегазовая отрасль, горнодобывающая, лесная и химическая. Долги управляющей компании МУП «Екатеринбургэнерго» требует взыскать с ООО «УК Чкаловская» 34 млн рублей в качестве задолженности за потребление энергоресурсов на нужды отопления и горячего водоснабжения. Суд принял исковое заявление к производству и назначил дату первого слушания. В 2020 году в Екатеринбурге прошел судебный процесс по уголовному делу об уклонении уплаты налогов фактического руководителя «УК Чкаловская» Ильи Тюкина. Сумма не уплаченных налогов в период с января 2015 по март 2017 года составила 34 млн рублей. Иск от УВЗ 33,6 млн рублей хочет взыскать ОАО НПК «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила с московской компании ООО «Техностанкомаш» за неисполнение обязательств по договорам поставки товаров. Исковое заявление принято к производству. ООО «Техностанкомаш» занимается продажей металлообрабатывающих станков, промышленных печей, оборудованием для гальваники и других станков. Ранее компания являлась владельцем агрофирмы «Юбилейная» из Краснодарского края. В отношении ее бывшего руководителя велся судебный процесс о преднамеренном банкротстве. Долги МУПа в Свободном Исковое заявление на 30,5 млн рублей к МУП ЖКХ «Кедр» из ЗАТО Свободный подало АО «Уралсевергаз». Категория иска — исполнение обязательств по договорам поставки товаров. Суд принял иск к производству и назначил дату первого слушания. В марте этого года ФНС подала иск о банкротстве МУП ЖКХ «Кедр» из-за долга в 15,9 млн рублей. На сегодняшний день операции по счетам предприятия приостановлены. Банкротство строительной компании Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области требует через признать банкротом строительную компанию «Урал Инижиниринг». Сумма иска составляет 28,8 млн рублей. ООО «Урал Инжиниринг» занималось реконструкцией цирка и строительством школы № 100 в Нижнем Тагиле. В 2019 году сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии на территории строящейся школы задержали 12 иностранцев в связи с нарушением миграционного законодательства России. Спустя несколько месяцев еще 30 нелегалов были обнаружены на месте строительства. Также в 2019 году был проведен конкурс на определение подрядчика по благоустройству Шарташского лесопарка. Исполнителем стало ООО «Урал Инжиниринг», однако контракт был расторгнут из-за того, что работы не выполнялись в установленные сроки.

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