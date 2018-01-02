1,2 млн выделены на проект реконструкции Нижних провиантских складов в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле будет проведен капитальный ремонт крыши Нижних провиантских складов, расположенных на ул. Уральская, 2. Работы будут направлены на сохранение объекта культурного наследия. Аукцион по поиску подрядчика для выполнения проекта ремонтных работ размещен на официальном сайте госзакупок. Заказчиком выступает МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горназаводской Урал». Стоимость работ – 1 млн 122 тыс. рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик должен составить краткую историческую справку объекта, план этажей и земельного участка, подсчет физического объема памятника, составить план мероприятий для проведения комплексных научных исследований объекта.

Помимо этого, подрядчик обязуется выполнить архитектурно-архелогические обмеры. В том числе: чертежи планов чердачного пространства, план стропил, план кровли; чертежи узлов, деталей, фрагментов конструкций и элементов крыши.

На плечи подрядчика ложится инструментальное обследование несущих и ограждающих конструкций, описание технического состояния крыши здания.

После исследований подрядчик должен предоставить эскиз проекта, включающий в себя пояснительную записку, архитектурные и конструктивные решения в виде чертежей. Также должен быть подготовлен проект реставрации.