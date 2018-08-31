483 тыс. руб. выделено на проектирование ремонта «Господского дома» в Нижнем Тагиле

На сайте госзакупок размещена информация о поиске подрядчика на составление проекта капитального ремонта по сохранению объекта культурного наследия Музей быта и ремесел горнозаводского населения «Господский дом», находящегося на ул. Тагильская, 26 в Нижнем Тагиле. На работы выделено 483 тысячи рублей. Заказчиком выступает МКУК «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал».

В техзадании указано, что работы должны быть проведены в несколько этапов. Первый этап включает в себя проведение историко-архивных, библиографических, историко-архитектурных исследований. Второй этап в процессе производства работ – комплексные научные исследования. При составлении проекта ремонта также нужно выполнить работы в несколько этапов. Так, сначала нужно составить эскиз, потом проект, а затем подготовить рабочую проектную документацию.