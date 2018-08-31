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#домахорошо
483 тыс. руб. выделено на проектирование ремонта «Господского дома» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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483 тыс. руб. выделено на проектирование ремонта «Господского дома» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 09:07ЭкономикаЮлия Суворова
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