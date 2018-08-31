Финансовые пирамиды: цена бесплатного сыра

С начала 2018 года Банк России выявил 82 организации, которые имели признаки финансовых пирамид, сообщает RostovGazeta.

Из них 47 организаций существовало в организационно-правовой форме ООО, 11 – в форме потребительских кооперативов (в том числе КПК), 16 организаций было создано в виде интернет проектов, 5 – потребительских обществ, 2 действовали как индивидуальные предприниматели и 1 – в форме акционерного общества,сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Недавно в России ликвидировали крупную финансовую пирамиду, работавшую с 2012 года в шести регионах. Мошенники предлагали гражданам вложить деньги под высокие проценты — до 60% годовых. От действий злоумышленников пострадали более 3 тысяч человек, а общий финансовый ущерб составил 1 млрд рублей.

Мошеннические схемы разнообразны, но среди них можно выделить несколько основных видов финансовых пирамид.

Без лицензии Прежде всего это те организации, которые работают без лицензии Банка России. Их финансовые услуги заведомо незаконны.

В их числе особенно выделяются организации, которые открыто заявляют о том, что являются финансовыми пирамидами. Принцип их работы построен на доходе участников, который формируется за счет привлечения новых вкладчиков. Несмотря на то, что информация об обманутых вкладчиках активно распространяется, многие все равно надеются на получение легких денег. Сейчас такие организации ушли в интернет-пространство.

Другой вид финансовых пирамид – это кредитно-финансовые организации. Они заманивают вкладчиков высокими процентами и обещают обеспечить их весьма «странными» инвестиционными схемами. Дальше работа ведется по классической схеме – проценты выплачиваются за счет вновь прибывших вкладчиков до тех пор, пока пирамида не рухнет.

Также мошенники нередко маскируются под кредитные кооперативы и микрофинансовые организации, не имея при этом лицензии Банка России.

Одной из основных тенденций в России стало появление финансовых пирамид,маскирующихся под инвестиционные проекты на рынке криптовалют. В первом полугодии 2018 года, по данным Банка России, было выявлено несколько десятков таких случаев.

Рост такого вида мошенничества происходит из-за быстрого роста курсов криптовалют и желании людей зарабатывать в этой сфере. Привлечение инвесторов происходит через интернет, а цена становится вклада существенно выше – порядка 100 тысяч рублей.

Также в этом случае помимо рыночного риска есть риск обычной кражи. Ведь в России, как и в других странах криптовалютные биржи законом никак не регулируются. Это значит, что если сайт закроется, то вкладчики не успевшие вывести деньги, потеряют все средства на электронном кошельке. При этом правоохранительные органы ничем н смогут помочь. Поэтому рынок криптовалют манит мошенников,которые привлекают средства новичков в финансовые пирамиды, основанные на мнимых инвестициях впсевдокриптоактивы.

В последнее время из-за ужесточения законодательства и активной борьбы с мошенническими организациями злоумышленники переместились с федерального масштаба в конкретные регионы. Одна из новых схем – айфонная. Тем, кто мечтает купить дорогой телефон предлагают их со скидкой до 30%, но через некоторое время. При этом появляются люди, которые уже приобрели дешевые айфоны. Схема такова, что очередные покупатели получают свои телефоны после того, как организаторы как соберут достаточно средств от следующих за ними клиентов. Продолжаться это будет до тех пор, пока мошенники не исчезнут с деньгами очередной волны клиентов.

Лицензия – не гарантия Некоторые мошенники предлагают пройти специализированные курсы торговли, размещая рекламу в интернете. Желающим освоить тонкости биржевой торговли или освоить рынок FOREX,организаторы подставных курсов предлагают вложить какую-либо сумму для старта, а потом исчезают.

В худшем случае иногда для приманки инвестору могут выплатить некоторый доход, а когда вкладчик поймает азарт, то вытягивают из него как можно больше денег.

При выборе микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов в первую очередь необходимо выяснить – есть ли у компании лицензия Центробанка. Проверить это можно на сайте ЦБ «Финансовые рынки». Также важно наличие лицензии для компаний, работающих на рынке FOREX.

Особенно важно наличие лицензии для компаний, работающих на рынке FOREX.

Пример:

66-летний пенсионер за свою жизнь смог скопить несколько миллионов рублей и решил найти более доходное место для этих средств. Так в его жизни появилась компания, работающая на рынке FOREX. Сначала мужчине предложили попробовать на небольшой сумме. Ему даже удалось снять 100 долларов прибыли.

Позже ведущий менеджер компании убедил перевести к ним все накопления, причем настоятельно рекомендовал сначала снять деньги со счетов и положить их на карту, а затем на специальной странице расплатиться этой картой, как в магазине. Спустя несколько дней вход в личный кабинет клиента на сайте был заблокирован. За это время мужчина успел потерять не только свои, но и чужие деньги, которые он занял у знакомых. Выяснилось, что у брокера нет юрлица и лицензии ЦБ.

Нужно понимать, что наличие лицензии не гарантирует безупречную работу. Потенциальные клиенты легально работающих кредитных кооперативов и микрофинансовых организаций должны обращать внимание на слишком высокие обещанные проценты, агрессивную рекламу и слишком настойчивых менеджеров, которые обещают моментальную прибыль.

«Черные кредиторы» По сравнению с первым полугодием 2017 года в текущем году число выявленных «черных» кредиторов выросло минимум вдвое. Но тут речь идет именно о положительной динамике выявления таких организаций. Это стало возможным благодаря перестройке организационной структуры деятельности Банка России по противодействию недобросовестным практикам, наращиванию компетенций в этой сфере, а также тесному взаимодействию с региональными органами власти, правоохранительными структурами и общественностью,поясняет Валерий Лях.

Попадаются на «черных» кредиторов чаще всего те люди, кому по каким-либо причинам оказали в кредите в других финансовых организациях. «Черные» кредиторы предлагают своим клиентам различные программы, например, на покупку автомобиля или недвижимости, с процентами значительно ниже, чем у банков.

При этом заемщик подписывает договор, по которому передает кредитору свою недвижимость в случае просрочки в один день. Некоторые организации пошли еще дальше, и вместо кредитного договора пописывают с клиентом договор купли-продажи квартиры или машины – обеспечением может выступать любое имущество. В результате заемщик лишается всего – и денег, и своего имущества.

Есть и другая схема незаконных кредиторов, когда организация обещает выдать кредит с выгодными процентами, но только с первоначальным взносом, который может достигать до 20% от всей суммы. По итогу в выдаче кредита заемщику отказывают, а первоначальный взнос не возвращают.

Как защитить себя Чтобы защитить себя от мошенников, нужно знать основные признаки финансовой пирамиды.

Прежде, чем вложить куда-либо свои деньги нужно проверить – есть ли у финансовой организации лицензия. Для этого нужно открыть соответствующий раздел на сайте Банка России. Ни одна компания не имеет права предлагать на российском рынке финансовые услуги, не имея лицензии. Если компания предлагает слишком высокие ставки по вкладам, то стоит задуматься – за счет чего, собственно, будут осуществляться выплаты. Агрессивная реклама в СМИ и интернете с «супервыгодными предложениями» чаще всего говорит о мошенниках.

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