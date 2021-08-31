Прожиточный минимум в Свердловской области на 2022 год вырастет на 386 рублей

Прожиточный минимум в Свердловской области на 2022 год вырастет на 386 рублей
Прожиточный минимум в Свердловской области на 2022 год вырастет на 386 рублей
Сегодня, 13:20ЭкономикаФото: 1MI
Прожиточный минимум на 2022 год был подсчитан правительством Свердловской области. Согласно проекту постановления, сумма вырастет на 386 рублей или 3,4%.

Таким образом, прожиточный минимум составит 11 592 рубля в месяц на одного человека в среднем.

На одного трудоспособного гражданина сумма составит 12365 рублей. Она вырастет на 669 рублей. У пенсионеров прибавится 448 рублей и составит 9969 рублей. На детей прибавка составит 296 рублей и итоговая сумма получится 12146 рублей.

На данный момент прожиточный минимум утверждается сразу на весь год. Ранее это делалось ежеквартально и была привязка к стоимости потребительской корзины. Так, если основной набор продуктов и услуг повышался в цене, то рос и прожиточный минимум и наоборот.

Однако в 2020 году в России система была изменена, и привязка к ценам убрана. Теперь прожиточный минимум определяется в зависимости от среднего дохода по стране за предыдущий год.

деньгиСвердловская областьпрожиточный минимум
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