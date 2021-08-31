Стала известна дата выплат по 10 тысяч рублей российским пенсионерам

Стала известна дата выплат по 10 тысяч рублей российским пенсионерам
Стала известна дата выплат по 10 тысяч рублей российским пенсионерам
Сегодня, 11:16ЭкономикаФото: 1MI
Пенсионеры по всей России начнут получать единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей со 2 сентября 2021 года.

В этот день перечисления будут сделаны тем, кому средства поступают на банковскую карту, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «России 24».

Еще 12,7 миллиона россиян, которые получают переводы на почту, получит обе выплаты одновременно с 3 сентября.

При этом, данная социальная выплата не будет учитываться в общих доходах семьи и никак не скажется на предоставлении другой поддержки.

Напомним, выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей была введена по поручению президента РФ Владимира Путина. На реализацию его указа будет выделено порядка 500 миллиардов рублей.

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