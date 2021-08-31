Стала известна дата выплат по 10 тысяч рублей российским пенсионерам

В этот день перечисления будут сделаны тем, кому средства поступают на банковскую карту, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «России 24».
Еще 12,7 миллиона россиян, которые получают переводы на почту, получит обе выплаты одновременно с 3 сентября.
При этом, данная социальная выплата не будет учитываться в общих доходах семьи и никак не скажется на предоставлении другой поддержки.
Напомним, выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей была введена по поручению президента РФ Владимира Путина. На реализацию его указа будет выделено порядка 500 миллиардов рублей.