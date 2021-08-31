Суд снял арест со счетов депутата Госдумы с Урала Льва Ковпака

Суд снял арест со счетов депутата Госдумы с Урала Льва Ковпака
Суд снял арест со счетов депутата Госдумы с Урала Льва Ковпака
Сегодня, 08:53ЭкономикаФото: 1MI
Арбитражный суд Свердловской области постановил снять арест со счетов депутата Госдумы Льва Ковпака.

Решение было вынесено 17 августа 2021 года. В частности, были отменены обеспечительные меры в части наложения ареста на средства, находящиеся на счетах, а также деньги, которые будут поступать на счета ООО «Прометей». Сумма составляет 52,08 миллиона рублей, сказано в определении суда.

При этом на его обжалование дается 10 дней.

Напомним, в июне Арбитражный суд начал накладывать арест на имущество семьи Ковпаков. Общая сума составила порядка миллиарда рублей. Сделано это было в качестве обеспечительной меры. По мнению депутата Ковпака это связано с конкуренцией в политике и бизнесе. Однако позднее аресты со счетов некоторых членов семьи были сняты.

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Екатеринбург
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