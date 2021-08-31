Суд снял арест со счетов депутата Госдумы с Урала Льва Ковпака

Решение было вынесено 17 августа 2021 года. В частности, были отменены обеспечительные меры в части наложения ареста на средства, находящиеся на счетах, а также деньги, которые будут поступать на счета ООО «Прометей». Сумма составляет 52,08 миллиона рублей, сказано в определении суда.