Суд снял арест со счетов депутата Госдумы с Урала Льва Ковпака

Решение было вынесено 17 августа 2021 года. В частности, были отменены обеспечительные меры в части наложения ареста на средства, находящиеся на счетах, а также деньги, которые будут поступать на счета ООО «Прометей». Сумма составляет 52,08 миллиона рублей, сказано в определении суда.
При этом на его обжалование дается 10 дней.
Напомним, в июне Арбитражный суд начал накладывать арест на имущество семьи Ковпаков. Общая сума составила порядка миллиарда рублей. Сделано это было в качестве обеспечительной меры. По мнению депутата Ковпака это связано с конкуренцией в политике и бизнесе. Однако позднее аресты со счетов некоторых членов семьи были сняты.