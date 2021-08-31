Свердловские власти выплатят миллиард ЕВРАЗу по долгам банкрота МУП «Тагилэнерго»

ЕВРАЗ НТМК заключил с правительством Свердловской области соглашение, согласно которому, властями региона будет погашен долг обанкротившегося МУП «Тагилэнерго». В тагильской мэрии редакции TagilCity.ru подтвердили факт переговоров, однако соглашение сторонами еще не подписано.

Решение было принято на собрании кредиторов предприятия 27 августа 2021 года, пишет Ура.ру. Голосовали: «За» — 53,41% от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, что составляет 86,10% от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. «Против» — 3,24% от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. Решили: заключить мировое соглашение, сказано в протоколе заседания. В результате с 2021 по 2023 год мэрии Нижнего Тагила будет предоставлена правительством региона субсидия, чтобы можно было оплатить долги МУП »Тагилэнерго». Сумма достигает 2,5 миллиарда рублей и большая часть из них предназначена для ЕВРАЗ НТМК (1,1 миллиарда рублей) и ЕВРАЗЭНЕРГОТРАНС (92,9 миллиарда рублей). Обсуждение такого соглашения TagilCity.ru подтвердили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила: В стадии согласования находятся документы по выделению городу Нижний Тагил субсидий на погашение долга МУП «Тагилэнерго» перед кредиторами. На день проведения собрания кредиторов, такого соглашения не подписано. Напомним, ЕВРАЗ НТМК подал на администрацию Нижнего Тагила иск в суд. Компания требуется привлечь мэрию к субсидиарной ответственности из-за долга обанкротившегося МУП «Тагилэнерго» в размере 3,2 миллиарда рублей.

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