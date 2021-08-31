За 3,9 млрд рублей выставлен на продажу легендарный свердловский завод

За 3,9 млрд рублей выставлен на продажу легендарный свердловский завод
За 3,9 млрд рублей выставлен на продажу легендарный свердловский завод
Сегодня, 14:16ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Качканарский металлургический завод «Металлист» в Свердловской области выставлен на продажу. Собственники запросили за него 3,9 миллиарда рублей.

При этом они отмечают, что возможен объем литья до 30 тысяч тонн за год. А при полной загрузке выручка составит до 3 миллиардов в год. Об этом говорится в объявлении на Avito.

Металлургический завод работает с 1970 года. Он является одним из флагманов литья в России. В объявлении говорится, что завод производит несколько видов продукции — это чугунные изделия, из марганцевой стали и хромомолибденовой. Также перечисляются иные виды продукции.

В карточке также сказано, что завод является лидером в своей отрасли и имеет стабильные заказы. Отмечается, что состояние у него идеальное, оборудование новое. Однако не хватает оборотных средств.

Напомним, на Avito также появились объявления о продаже «Кировградской» и «Красноуральской» птицефабрик, а также прицепрома, расположенного в селе Грязновское Богдановичского района. Общая стоимость объектов составила 1,5 миллиарда рублей. Чуть позднее на продажу была выставлена птицефабрика «Рефтинская» за 2,5 миллиарда рублей.

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