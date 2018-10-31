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Число фальшивых купюр в Свердловской области уменьшилось в 2 раза с начала года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Число фальшивых купюр в Свердловской области уменьшилось в 2 раза с начала года

Сегодня, 08:00ЭкономикаФото: pixabay.com
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