Число фальшивых купюр в Свердловской области уменьшилось в 2 раза с начала года
Сегодня, 08:00ЭкономикаФото: pixabay.com
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За прошедшие 9 месяцев 2018 года в кредитных учреждения Свердловской области специалисты выявили 1,3 млн рублей в поддельных банкнотах. Это сумма почти вдвое меньше той, которая была обнаружена за аналогичный период 2017 года.
Самыми часто встречающими купюрами для подделок являются банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей. Таковых изъяли 247 и 72 штуки соответственно. Следующими по популярности среди фальшивомонетчиков являются купюры в 100 и 500 рублей.
Злоумышленники стали подделывать и новые 2-тысячные купюры, но по утверждению специалистов, качество подделок пока что низкое. Среди монет для подделок популярностью пользуются 5-рублёвые монеты. Также была выявлена 31 поддельная банкнота иностранных государств (преимущественно США).
Всего на территории Свердловской области с начала 2018 года было выявлено 1669 поддельных банкнот. Это практически в 2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пресс-служба Уральского ГУ Банка России.
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