Число фальшивых купюр в Свердловской области уменьшилось в 2 раза с начала года

Самыми часто встречающими купюрами для подделок являются банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей. Таковых изъяли 247 и 72 штуки соответственно. Следующими по популярности среди фальшивомонетчиков являются купюры в 100 и 500 рублей.

Злоумышленники стали подделывать и новые 2-тысячные купюры, но по утверждению специалистов, качество подделок пока что низкое. Среди монет для подделок популярностью пользуются 5-рублёвые монеты. Также была выявлена 31 поддельная банкнота иностранных государств (преимущественно США).