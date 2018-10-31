Министерство финансов не планирует повышать налоги богатым на протяжении 6 лет

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Владимиру Познеру заявил о том, что у правительства нет планов по дополнительному увеличению налоговой нагрузки на состоятельных граждан страны. Чуть позже пресс-служба Минфина предоставила дополнительный комментарий к словам министра.

Как уже неоднократно говорили ранее, на ближайшие шесть лет заявлена неизменность налоговых условий,пояснили в ведомстве.

По информации «Новых Известий», правительство Российской Федерации не раз заявляло о том, что введение прогрессивной шкалы налогообложения вызовет напряжение в обществе. Кроме того министры обеспокоены тем, что введение «налога на богатство» вызовет дополнительный отток капитала из страны.