Министерство финансов не планирует повышать налоги богатым на протяжении 6 лет
Налоги на роскошь не будут меняться на протяжении, как минимум, 6 лет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства финансов со ссылкой на слова главы ведомства Антона Силуанова. В Минфине считают, что введение прогрессивной шкалы налогообложения создаст напряжённость в обществе.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью Владимиру Познеру заявил о том, что у правительства нет планов по дополнительному увеличению налоговой нагрузки на состоятельных граждан страны. Чуть позже пресс-служба Минфина предоставила дополнительный комментарий к словам министра.
Как уже неоднократно говорили ранее, на ближайшие шесть лет заявлена неизменность налоговых условий,пояснили в ведомстве.
По информации «Новых Известий», правительство Российской Федерации не раз заявляло о том, что введение прогрессивной шкалы налогообложения вызовет напряжение в обществе. Кроме того министры обеспокоены тем, что введение «налога на богатство» вызовет дополнительный отток капитала из страны.
Мы знаем, что богатые - люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны,подчеркнул министр финансов в интервью.