Forex брокер Ядикс: отзывы, пополнение счета и вывод средств

Использование передовых технологий и data-центров позволяет осуществлять сделки без задержек. Компания внедрила STP-исполнение, которое идеально вписывается в концепцию скальпинга. Отзывы о Ядикс подтверждают высокую скорость исполнения ордеров. Инвесторы также по достоинству оценили возможность использования автоматических советников всех типов.

Информация о компании Yadix Брокерская фирма Ядикс зарегистрирована на Виргинских острова. Предоставляет услуги торговли на межбанковском рынке Forex с 2010 года. Компания не ограничивается деятельностью исключительно в оффшорной зоне. Несколько лет была начата экспансия на постсоветский рынок. Специально для привлечения новых клиентов открыта русскоязычная служба поддержки клиентов.

Брокер Yadix.com лицензирован комиссией BVIFSC – это главный финансовый регулятор на Виргинских островах. Каждый клиент за внесение депозита получает приветственный бонус в размере 50% от суммы. Это один из немного брокеров, который продолжает выплачивать бездепозитный бонус на 25$. Каждый инвестор сможет начать торговать без вложений.

Условия торговли на Yadix.com Клиентам предложено 4 торговых счета. Условия разделены в соответствии с доступным капиталом инвестора. Подробно рассмотрим тонкости трейдинга на Ядикс:

минимальный размер торгового счета – от 100$;

спред – от 1 пункта;

отсутствуют лимиты на расположение ордеров;

технологии исполнения ордеров – STP-DMA и STP-ECN;

максимальный размер кредитного плеча – 1:500;

котировки – пятизначные.

Отзывы о Yadix.com свидетельствуют о том, что по некоторым счетам отсутствует спред. Однако в таком случае трейдер платит комиссию за обслуживание. Каждый инвестор сможет подобрать оптимальную для себя модель сотрудничества с брокерской фирмой. Рейтинг Форекс брокеров также показывает, что именно компания Ядикс – это один из лидеров на сегодняшнем рынке.

Дополнительные сервисы На сайте Yadix.com каждый инвестор сможет зарезервировать VPS-сервер. Естественно, что он существенно облегчит работу, особенно, если речь идет об использовании скальпинговых стратегий. Брокерская фирма также предлагает инвесторам открыть МАМ-счет. Этот сервис имеет определенные сходства с социальным трейдингом. Инвестор просто копирует сигналы, поэтому сможет зарабатывать без особых навыков. Главная задача – правильно выбрать управляющего.

Компания специально устанавливает минимальный порог инвестиций, чтобы зарабатывать смогли клиенты с относительно небольшим стартовым капиталом. Новичкам стоит получше присмотреться к брокеру Ядикс. Отзывы также подтверждают данную точку зрения. Провести комплексное сравнение этой брокерской фирмы с конкурентами, вы сможете на сайте tradernew.pro.

Ядикс – вся правда о брокере Анализ отзывов показал, что компания своевременно выплачивает деньги клиентам, а это один из ключевых показателей профессионализма брокерской фирмы. Впрочем, нельзя игнорировать и другие преимущества Yadix.com:

широкий выбор торговых инструментов;

мгновенное обновление котировок;

возможность открытия аккаунта с нулевым спредом;

созданы все условия для скальпинга и использования советников;

регулируемая STP-торговля является гарантией безопасности клиентов;

отложенными ордерами можно пользоваться без каких-либо ограничений.

Чтобы начать торговать, просто зарегистрируйтесь на официальном сайте брокерской компании Ядикс.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.