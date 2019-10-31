Forex брокер Ядикс: отзывы, пополнение счета и вывод средств
Yadix.com – это первый брокер для профессионального скальпинга на Форекс.
Использование передовых технологий и data-центров позволяет осуществлять сделки без задержек. Компания внедрила STP-исполнение, которое идеально вписывается в концепцию скальпинга. Отзывы о Ядикс подтверждают высокую скорость исполнения ордеров. Инвесторы также по достоинству оценили возможность использования автоматических советников всех типов.
Информация о компании Yadix
Брокерская фирма Ядикс зарегистрирована на Виргинских острова. Предоставляет услуги торговли на межбанковском рынке Forex с 2010 года. Компания не ограничивается деятельностью исключительно в оффшорной зоне. Несколько лет была начата экспансия на постсоветский рынок. Специально для привлечения новых клиентов открыта русскоязычная служба поддержки клиентов.
Брокер Yadix.com лицензирован комиссией BVIFSC – это главный финансовый регулятор на Виргинских островах. Каждый клиент за внесение депозита получает приветственный бонус в размере 50% от суммы. Это один из немного брокеров, который продолжает выплачивать бездепозитный бонус на 25$. Каждый инвестор сможет начать торговать без вложений.
Условия торговли на Yadix.com
Клиентам предложено 4 торговых счета. Условия разделены в соответствии с доступным капиталом инвестора. Подробно рассмотрим тонкости трейдинга на Ядикс:
- минимальный размер торгового счета – от 100$;
- спред – от 1 пункта;
- отсутствуют лимиты на расположение ордеров;
- технологии исполнения ордеров – STP-DMA и STP-ECN;
- максимальный размер кредитного плеча – 1:500;
- котировки – пятизначные.
Отзывы о Yadix.com свидетельствуют о том, что по некоторым счетам отсутствует спред. Однако в таком случае трейдер платит комиссию за обслуживание. Каждый инвестор сможет подобрать оптимальную для себя модель сотрудничества с брокерской фирмой. Рейтинг Форекс брокеров также показывает, что именно компания Ядикс – это один из лидеров на сегодняшнем рынке.
Дополнительные сервисы
На сайте Yadix.com каждый инвестор сможет зарезервировать VPS-сервер. Естественно, что он существенно облегчит работу, особенно, если речь идет об использовании скальпинговых стратегий. Брокерская фирма также предлагает инвесторам открыть МАМ-счет. Этот сервис имеет определенные сходства с социальным трейдингом. Инвестор просто копирует сигналы, поэтому сможет зарабатывать без особых навыков. Главная задача – правильно выбрать управляющего.
Компания специально устанавливает минимальный порог инвестиций, чтобы зарабатывать смогли клиенты с относительно небольшим стартовым капиталом. Новичкам стоит получше присмотреться к брокеру Ядикс. Отзывы также подтверждают данную точку зрения. Провести комплексное сравнение этой брокерской фирмы с конкурентами, вы сможете на сайте tradernew.pro.
Ядикс – вся правда о брокере
Анализ отзывов показал, что компания своевременно выплачивает деньги клиентам, а это один из ключевых показателей профессионализма брокерской фирмы. Впрочем, нельзя игнорировать и другие преимущества Yadix.com:
- широкий выбор торговых инструментов;
- мгновенное обновление котировок;
- возможность открытия аккаунта с нулевым спредом;
- созданы все условия для скальпинга и использования советников;
- регулируемая STP-торговля является гарантией безопасности клиентов;
- отложенными ордерами можно пользоваться без каких-либо ограничений.
Чтобы начать торговать, просто зарегистрируйтесь на официальном сайте брокерской компании Ядикс.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
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