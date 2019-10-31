Минфин с января вводит налог для самозанятых в Свердловской области
Сегодня, 09:53ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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С 1 января 2020 года в Свердловской области вводится налог для самозанятых, соответствующий документ размещен на портале нормативно-правовых актов.
Пилотный проект в 2019 году начал действовать в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. С 2020 года Минфин предлагает расширить зону эксперимента по введению налога для самозанятых, в пилотный проект включат еще 19 регионов. Среди них — Тюменская, Свердловская, Челябинская области, Башкирия, Пермский край, а также ХМАО и ЯНАО.
Согласно правилам, самозанятые должны перечислять часть заработанных денег в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования. Отчисления в Пенсионный фонд при этом не предполагаются.
Самозанятые должны платить налог в размере 4% при работе с физическими лицами, 6% — при сотрудничестве с юрлицами.
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