Минфин с января вводит налог для самозанятых в Свердловской области

Пилотный проект в 2019 году начал действовать в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. С 2020 года Минфин предлагает расширить зону эксперимента по введению налога для самозанятых, в пилотный проект включат еще 19 регионов. Среди них — Тюменская, Свердловская, Челябинская области, Башкирия, Пермский край, а также ХМАО и ЯНАО.