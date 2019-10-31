Россияне назвали размер достойной пенсии

29% россиян, принявших участие в просе, считают, что их основным доходом на пенсии станет подработка. 22% опрошенных намерены жить на государственную пенсию. 14% планируют накопить к пенсии сбережения. 3% респондентов планируют на пенсии обращаться за финансовой помощью к детям. Еще 3% рассчитывают на надбавку, сформированную в результате отчислений в НПФ.

Среди респондентов старше 45 лет 26% рассчитывают на пенсию от государства, при этом большинство из них планирую продолжать работать на пенсии. При этом трудиться планируют в основном респонденты, чей доход сейчас ежемесячно превышает 80 тысяч рублей.