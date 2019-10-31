Тарифы ЖКХ в Свердловской области вырастут на 3,6%

Согласно документу, указанные там значения являются максимально допустимыми для каждого региона. Повышение тарифов запланировано на второе полугодие 2020 года. В Москве плата за ЖКХ максимально вырастет на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%. В Свердловской области максимальное повышение составит 3,6%.