Тарифы ЖКХ в Свердловской области вырастут на 3,6%

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30 октября на сайте правительства России было размещено распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева об изменении размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Согласно документу, указанные там значения являются максимально допустимыми для каждого региона. Повышение тарифов запланировано на второе полугодие 2020 года. В Москве плата за ЖКХ максимально вырастет на 5%, в Санкт-Петербурге — на 3,8%. В Свердловской области максимальное повышение составит 3,6%.
Наибольший рост тарифов ожидает жителей Чечни — 6,5%, а также Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Меньше всего цены вырастут для жителей Ненецкого АО — 2,4%.
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