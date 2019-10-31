В Екатеринбурге за 75 миллионов рублей продают старинную усадьбу

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В столице Урала за 75 миллионов рублей на продажу выставили старинную усадьбу 19 века. Здание предлагают использовать под бизнес-центр, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Строение расположено на пересечении улиц Чапаева и Декабристов, рядом строится Ледовая арена УГМК. Сообщается, что когда-то здание принадлежало купцу Михаилу Нурову.
Площадь строения — 1,8 тысячи квадратных метров, вместе со зданием придается земельный участок и хозяйственные пристрои.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начали реставрировать старинную «Усадьбу Блохиной», постройка является объектом культурного наследия.
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