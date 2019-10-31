В Екатеринбурге за 75 миллионов рублей продают старинную усадьбу

Рабочая карта тагильского градоначальника

«Когда будет нормальная вода?». Отвечает начальник отдела экологии Нижнего Тагила

Фирму экс-депутата Карапетяна оштрафуют за нарушения при ремонте дороги в Ослянку

В Нижнем Тагиле завод по переработке продуктов металлургии работал без разрешения

Мэрия Нижнего Тагила показала, как будут выглядеть ледовые городки в этом году