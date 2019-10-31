ВТБ: расчётный счёт для бизнеса – легко и надёжно!

При начинании бизнеса любого уровня открытие расчётного счёта в надёжном банке – залог будущего успеха и стабильности.
РКО позволяет уверенно распоряжаться финансами компании, оплачивать договоры и при необходимости переводить денежные средства партнёрам. В России нет закона, который бы обязывал индивидуального предпринимателя открыть банковский счёт, однако финансовое обслуживание в крупном учреждении делает ведение бизнеса проще. Кроме того, сам предприниматель вызывает у партнёров более высокое доверие при заключении договоров.
Почему стоит доверить финансовое обслуживание бизнеса банку ВТБ?
ВТБ – это один из крупнейших банков России. Находится в числе лидеров по надёжности и безопасности. Предоставляет широкий спектр услуг и тарифов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Ведение бизнеса вместе с ВТБ это:
- акции, позволяющие сэкономить на обслуживании;
- наличие специальных предложений, помогающих развивать дело;
- выгодные условия открытия счёта;
- возможность создать зарплатный проект;
- удобный интернет-банкинг;
- льготное кредитование клиентов.
Выберете тариф РКО, оптимальный для ведения вашего бизнеса
РКО (расчётно-кассовое обслуживание) – это услуги по регистрации финансов ИП или юрлица, а также по их хранению или перемещению.
В банке ВТБ действуют четыре тарифа для бизнеса:
- «На старте» - для молодых инициативных компаний. Пользоваться счётом бесплатно можно целых 12 месяцев, пять бесплатных платежей в месяц клиентам других банков.
- «Самое важное» - для активно растущих компаний. Бесплатное пользование счётом составляет три месяца, 30 бесплатных платежей в месяц клиентам других банков, 50 тысяч рублей в месяц можно внести бесплатно.
- «Всё включено» - для стабильно развивающегося бизнеса. Три месяца бесплатного пользования счётом, 60 бесплатных платежей в месяц клиентам других банков, бесплатное внесение – 250 тысяч рублей в месяц.
- «Большие обороты» - для развитого бизнеса. Стоимость пользования счётом при оплате авансом от 5 950 до 7 000 рублей в зависимости от платёжного периода, 150 бесплатных платежей в месяц клиентам других банков, 300 тысяч рублей в месяц – сумма бесплатного внесения.
Платежи клиентам ВТБ на всех тарифах бесплатны. Кроме того, во всех предложениях действуют и другие бесплатные опции: обслуживание карты, открытие и обслуживание счёта в рублях, открытие счёта в иностранной валюте, интернет-банк.
Как открыть расчётный счёт в ВТБ
Для этого нужно на сайте банка заполнить и отправить заявку, после дождаться звонка от персонального менеджера, который даст консультацию. Затем необходимо подготовить пакет документов и посетить ближайшее отделение банка.
На правах рекламы.