ВТБ: расчётный счёт для бизнеса – легко и надёжно!

РКО позволяет уверенно распоряжаться финансами компании, оплачивать договоры и при необходимости переводить денежные средства партнёрам. В России нет закона, который бы обязывал индивидуального предпринимателя открыть банковский счёт, однако финансовое обслуживание в крупном учреждении делает ведение бизнеса проще. Кроме того, сам предприниматель вызывает у партнёров более высокое доверие при заключении договоров.

Почему стоит доверить финансовое обслуживание бизнеса банку ВТБ?

ВТБ – это один из крупнейших банков России. Находится в числе лидеров по надёжности и безопасности. Предоставляет широкий спектр услуг и тарифов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Ведение бизнеса вместе с ВТБ это:

акции, позволяющие сэкономить на обслуживании;

наличие специальных предложений, помогающих развивать дело;

выгодные условия открытия счёта;

возможность создать зарплатный проект;

удобный интернет-банкинг;

льготное кредитование клиентов.

Фото: www.vtb.ru

Выберете тариф РКО, оптимальный для ведения вашего бизнеса

РКО (расчётно-кассовое обслуживание) – это услуги по регистрации финансов ИП или юрлица, а также по их хранению или перемещению.

В банке ВТБ действуют четыре тарифа для бизнеса:

«На старте» - для молодых инициативных компаний. Пользоваться счётом бесплатно можно целых 12 месяцев, пять бесплатных платежей в месяц клиентам других банков. «Самое важное» - для активно растущих компаний. Бесплатное пользование счётом составляет три месяца, 30 бесплатных платежей в месяц клиентам других банков, 50 тысяч рублей в месяц можно внести бесплатно. «Всё включено» - для стабильно развивающегося бизнеса. Три месяца бесплатного пользования счётом, 60 бесплатных платежей в месяц клиентам других банков, бесплатное внесение – 250 тысяч рублей в месяц. «Большие обороты» - для развитого бизнеса. Стоимость пользования счётом при оплате авансом от 5 950 до 7 000 рублей в зависимости от платёжного периода, 150 бесплатных платежей в месяц клиентам других банков, 300 тысяч рублей в месяц – сумма бесплатного внесения.

Фото: www.vtb.ru

Платежи клиентам ВТБ на всех тарифах бесплатны. Кроме того, во всех предложениях действуют и другие бесплатные опции: обслуживание карты, открытие и обслуживание счёта в рублях, открытие счёта в иностранной валюте, интернет-банк.

Как открыть расчётный счёт в ВТБ

Для этого нужно на сайте банка заполнить и отправить заявку, после дождаться звонка от персонального менеджера, который даст консультацию. Затем необходимо подготовить пакет документов и посетить ближайшее отделение банка.