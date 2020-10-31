Росстат: реальные пенсии в России выросли

Росстат: реальные пенсии в России выросли

Сегодня, 20:24ЭкономикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Росстат зафиксировал в сентябре 2020 года рост реального размера пенсии с учетом инфляции, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что по данным Федеральной службы госстатистики, реальный размер пенсий увеличился на 2% по сравнению с сентябрем 2019 года.

В денежном выражении средний размер выплат пенсионерам в первом месяце осени составил 15 018 рублей, что почти на 6% превышает прошлогодний показатель.

Данные по назначенным пенсиям за сентябрь пока не предоставлены. А за август, по оценке, их размер составил 31,5% от размера средней заработной платы, что соответствует 31,5% в 2019 году.

Зампред Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил начислять пенсии «по рангам». Его будут определять согласно перечню. Чем выше «ранг» тем выше будет выплата. Индексацию предполагается проводить каждой группе по отдельности, не обязательно одновременно.

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