Россельхознадзор предложил уничтожать турецкие продукты

Сообщается, что Россельхознадзор предлагает внести изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу в Россию с первого января 2016 года. В настоящее время в данном списке находятся страны Запада, но ведомство предлагает внести туда и Турцию.

С первого января из этой страны запрещается ввоз ряда продуктов сельского хозяйства, в частности, плодоовощная продукция, курятина, некоторые виды фруктов.

Отношения России и Турции резко испортились после того, как 24 ноября турецким истребителем F-16 был сбит российский бомбардировщик Су-24. Владимир Путин назвал вероломное нападение пособников террористов «ударом в спину», после чего поручил разработать против Турции ряд экономических мер.