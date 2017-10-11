Густой туман навис над центром Нижнего Тагила (ФОТО)11 октября 2017, 09:35Добавить новость
© Павел Щербина, TagilCity.ru
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Погода в Нижнем Тагиле
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
+2
Свердловская область
Нижний Тагил
Нижний Тагил
+2
утром: +2
днем: +6
Читайте также:
Lentainform
Загрузка...
Показов: 234