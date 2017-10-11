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Новости Нижнего Тагила

Густой туман навис над центром Нижнего Тагила (ФОТО)

11 октября 2017, 09:35Добавить новость
Нижний Тагил,туман,погода,центр города,дорога,пруд,осень
В центре Нижнего Тагила утром 11 октября установился густой туман. Как отметили тагильчане, дальность видимости уменьшалась по приближении к Нижнетагильскому пруду. В удалённых от водоёмов районах города тумана нет.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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