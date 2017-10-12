Утром 11 октября в центре Нижнего Тагила царил густой туман. Днём ему на смену пришла ясная, солнечная погода, подарившая тагильчанам красивый закат.
Красивый закат был в Нижнем Тагиле 11 октября (ФОТО)12 октября 2017, 11:25Добавить новость
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Погода в Нижнем Тагиле
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
+4
Свердловская область
Нижний Тагил
Нижний Тагил
+4
утром: +1
днем: +7
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