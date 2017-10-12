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Новости Нижнего Тагила

Красивый закат был в Нижнем Тагиле 11 октября (ФОТО)

12 октября 2017, 11:25Добавить новость
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Утром 11 октября в центре Нижнего Тагила царил густой туман. Днём ему на смену пришла ясная, солнечная погода, подарившая тагильчанам красивый закат. 
Нижний Тагил,погода,закат,осень,река,мост,солнце,КрасноармейскаяНижний Тагил,погода,закат,осень,река,мост,солнце,Красноармейская
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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