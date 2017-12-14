У саженца кедра в парке возле Горно-металлургического колледжа сломали макушку. Тагильчане установили рядом с деревцем табличку, призывающую беречь молодые деревья.
Неизвестные сломали молодой саженец кедра в Нижнем Тагиле (ФОТО)14 декабря 2017, 11:30Добавить новость
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Читайте также:
Lentainform
Загрузка...
Показов: 232