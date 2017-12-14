-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
день: -5
вечер: -6
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 59.14 + 0.3
EUR 69.47 + 0.17
Новости Нижнего Тагила

Неизвестные сломали молодой саженец кедра в Нижнем Тагиле (ФОТО)

14 декабря 2017, 11:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Горно-металлургический колледж,кедр,саженец,лозунг,поломка

У саженца кедра в парке возле Горно-металлургического колледжа сломали макушку. Тагильчане установили рядом с деревцем табличку, призывающую беречь молодые деревья. 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

128 елей для ЕВРАЗа и других предприятий будут вырублены под Нижним Тагилом
сегодня, 10:30
0 3
44-летний нетрезвый мужчина с боевым оружием задержан в Нижнем Тагиле (ФОТО)
сегодня, 10:00
1 0
19 молодых семей Нижнего Тагила получили субсидии на жилье в ноябре 2017 года
сегодня, 09:10
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 232
Подписаться на новости