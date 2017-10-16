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Новости Нижнего Тагила

Кедровка сидела на ветке дикой яблони в Нижнем Тагиле (ФОТО)

16 октября 2017, 17:55Добавить новость
город,Нижний Тагил,кедровка,птица,яблоня,ггм

Кедровка сидела на ветке дикой яблони в Нижнем Тагиле. Лесную птицу наблюдали жители ГГМ в минувшие выходные. Напомним, на прошлой неделе в город прилетела сова, а ранее на территории Уралхимпласта медведь лакомился яблоками.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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