Кедровка сидела на ветке дикой яблони в Нижнем Тагиле. Лесную птицу наблюдали жители ГГМ в минувшие выходные. Напомним, на прошлой неделе в город прилетела сова, а ранее на территории Уралхимпласта медведь лакомился яблоками.
Кедровка сидела на ветке дикой яблони в Нижнем Тагиле (ФОТО)16 октября 2017, 17:55Добавить новость
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
pressa@tagilcity.ru
Читайте также:
Lentainform
Загрузка...
Показов: 383