Кедровка сидела на ветке дикой яблони в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Кедровка сидела на ветке дикой яблони в Нижнем Тагиле. Лесную птицу наблюдали жители ГГМ в минувшие выходные. Напомним, на прошлой неделе в город прилетела сова, а ранее на территории Уралхимпласта медведь лакомился яблоками.