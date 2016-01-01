Любопытные, смешные и хулиганистые: новогодняя фотоподборка обезьян из разных стран от уральского путешественника (ФОТО)

Легче всего диких приматов увидеть в Юго-Восточной Азии, Африке и Южной Америке, где часто бывает уральский фотограф Станислав Белоглазов. По словам фотопутешественника, обезьянок нет разве что в Европе и в Антарктике.

Вместе с ним E1.RU составил подборку самых смешных, милых, бойких, злых и любопытных человекоподобных существ из разных стран.

Обезьяны фотогеничны всегда, – категорично заявляет Станислав. – По проявлениям эмоций и мимике они сильно похожи на человека. Другое дело, что не всегда они хотят фотографироваться. Пытался однажды запечатлеть самку с малышом в индийской глубинке. Очень милая картинка. Но только я шагнул поближе, как тут же получил толчок в спину четырьмя маленькими лапками – это на меня с дерева самец прыгнул, мамашу с детёнышем в обиду не дал.

Мартышек полно как в дикой природе, так и в непосредственной близости к человеку. Где-то они случайно попадают в кадр, а где-то интересуют фотографа как главный объект съёмки.

Некоторых обезьян приходится специально провоцировать на то, чтобы они позировали. Хочется снять их симпатичнее, а "симпатичнее" для меня – это не просто поймать момент движения обезьяны, а ещё и найти красивое место, в котором я её снимаю, и художественный свет – говорит Белоглазов. – Например, хотел одну индонезийскую мартышку снять на голове каменного демона-статуи, на именно конкретной статуи, на которую падает луч закатного солнца. Пришлось положить туда горсть орехов. Она прибежала, съела, а потом сидела и думала, наверное, отчего это орехи так быстро закончились. Тогда я её и сфотографировал.

Некоторых мартышек приходится специально провоцировать на то, чтобы они позировали. Эта например, на острове Бали, не хотела забираться на статую. Станислав приманивал её орешками.

Фотограф вспоминает, что в своих путешествиях часто сталкивается с непростым, хулиганистым "характером" обезьян. Так, например, на острове Бали, где полно туристов, мартышки постоянно отбирают у людей бумажники, очки. Вернуть вещи обратно непросто – приходится выменивать их на фрукты. А вот в Африке, например в Эфиопии и Кении, бабуины нацеливаются сразу на вкусности – всякие человеческие безделушки их не интересуют.

Им не нужно общение с тобой или игры, им нужна еда, – смеётся Станислав. – Однажды они сумели залезть в наш лодж (специальные места для проживания туристов, оборудованные на лоне дикой природы. – Прим. ред.), который находился на территории национального парка. Мы, открыв дверь, сначала не поняли, что произошло, и ужаснулись – мы ведь оставляли там ноутбуки, деньги, документы. А потом увидели – комната завалена апельсиновыми корками. Бабу, как их сокращённо называют кенийцы, просто съели все фрукты и ушли. А что не съели – прихватили с собой – прямо с пакетом. Но, к счастью, электронику и другие ценности они не тронули.

Правда, не всегда бабуины довольствуются одними фруктами. Однажды, говорит Белоглазов, они поймали оленёнка и позировали фотографам с трофеем под мышкой.

Я пытался спасти малыша, что, в общем-то, неправильно – нельзя вмешиваться в жизнь дикой природы. Но тогда мне хотелось это сделать. Взял камень, кинул в сторону бабуина. Оленёнок выпал у него из лап в кусты, но не смог убежать, так как сил у него уже не осталось. А самый главный бабуин спрыгнул с дерева и сел рядом, показывая свои трёхсантиметровые клыки. Мы, конечно, подойти не решились. Позже молодой самец, хозяин добычи, забрал оленёнка и ушёл в чащу леса. Завтракать.

Бабуины позируют с пойманным оленёнком под мышкой. Кения.

Агрессию к фотографам обезьяны проявляют довольно часто. Иногда их раздражает большой объектив, который используют профессионалы при съёмке. Точнее, им не нравится отражение в стекле – они видят там "другую" обезьяну, которая при этом агрессивно настроена.

Есть в моей коллекции кадр, на котором обезьяна, оскалившись, тянется ко мне. В момент съёмки она была довольно буйной и, видя себя в объективе, прыгнула на фотоаппарат и оторвала бленду. Пришлось переключать её внимание на банан, чтоб она рассталась с ценным фотодевайсом, – говорит фотограф. – Были случаи, когда обезьяны ни с того ни с сего бросались на участников путешествия и кусались. А бывало, они вполне обоснованно и организованно нападали. Например, в Непале мы снимали, как обезьяны дразнили собак, убегали от них и прыгали в воду. Один детёныш, мелкий ещё, боялся прыгать, и я решил его легонько напугать, чтобы он наконец-то решился прыгнуть. Малыш взвизгнул и убежал за угол ближайшего строения. Оттуда моментально вылетели два самца. Пришлось реально отбиваться от них фотоаппаратом: выставлять его вперёд, чтобы защитить себя от когтей и клыков. В конце концов откупились от них орехами.

Некоторые макаки слишком агрессивно реагируют на собственное отражение в объективе фотоаппарата. Эта попала в кадр в Камбодже.

Дружелюбные мартышки тоже встречаются Белоглазову во время поездок. Иногда это "одомашненные", живущие рядом с людьми животные.

Встречаются нам, конечно, нежные и пушистые. Такие, как в дельте реки Ориноко, в Венесуэле. Тыкают носом в камеру, а потом возьмут ручками человеческий кулак и начинают по одному пальчику отгибать, чтобы добраться до орешков. А в Мексике, например, мы заглянули в цирк шапито. Днём, когда нет представления и репетиций. Было очень жарко, и вся живность изнемогала, искала место, где можно спрятаться от солнца. Но обезьянки оказались ласковые: стоило подойти на расстояние поводка – они садились рядом и обнимали за шею.

Итак, небольшая подборка озорных макак, мартышек и других приматов с пожеланиями на будущий год от E1.RU и Станислава Белоглазова.

Желаем в 2016 году...

(Индия) ...быть в центре внимания.

(Венесуэла) ...не забывать об отдыхе.

(Колумбия) ...и о работе не забывать!

Индонезия. ...чаще заглядывать в гости к друзьям.

(Япония) ...и к маме.

(Япония) ...позволять себе иногда расслабляться.

(Япония) ...не давать близких в обиду.

(Япония) ...держаться на плаву.

(Япония) ...задуматься о прибавлении в семье.

(Япония) ...протянуть руку помощи ближнему, когда это нужно.

(Камбоджа) ...с юмором относиться ко всем неприятностям.

(Гоа) ...сделать первый шаг к тому, о чём вы так давно мечтали.