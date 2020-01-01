Святые, космос и Чайковский: в Екатеринбурге стартовал фестиваль ледяных скульптур

Темами для фестиваля выбрано сразу несколько событий: «Праздник Рождества Христова», «Святая Екатерина — покровительница Екатеринбурга», «Великая Победа» — юбилею победы в Великой Отечественной войне, «Время первых» — к 55-летию первого выхода человека в открытый космос, и «Чудо гения Чайковского» — к 180-летию русского композитора.

Организацией конкурса занимается та же компания, что и строила ледовый городок на площади 1905 года. Для создания ледяных фигур завезено 150 кубометров льда.

Мастера из 20 команд уже начали создавать свои скульптуры. В этом году участники приехали из Финляндии, Литвы, Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Твери, Перми, Нарьян-Мара, Чебоксар, Ижевска, Новосибирска и других мест.