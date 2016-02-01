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Школьники из Нижнего Тагила создали книгу о юных героях (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьники из Нижнего Тагила создали книгу о юных героях (ФОТО)

1 февраля 2016, 10:45Свободное времяMaurice
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