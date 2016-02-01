Школьники из Нижнего Тагила создали книгу о юных героях (ФОТО)

В Центре противопожарной пропаганды 9 отряда федеральной противопожарной службы г.Нижнего Тагила прошла необычная экскурсия. Выставку посетили учащиеся 4 «г» класса школы № 81 с классным руководителем Еленой Абрамовой. Гости пришли к сотрудникам МЧС с творческим подарком.

Елена Александровна рассказала о том, что ее класс участвовал в городском конкурсе детских проектов, посвященном 25-летию МЧС России, в котором ребята представили свое исследование в номинации «Дети-герои» и заняли первое место. Авторами работы выступили Алина Хорикова со своей мамой Оксаной.

Всем известно, что пожарные – это люди, чья профессия – спасать, защищать, помогать. Но случается так, что мужество и героизм проявляют обычные граждане, в их числе немало детей. Некоторые из них живут рядом с нами – в нашем городе и области. Так почему бы не рассказать о них? Мальчишки и девчонки поставили перед собой цель – разыскать таких детей, пообщаться с ними, узнать, как можно больше о их героических поступках. Ребята искали маленьких героев в социальных сетях, переписывались, созванивались, с некоторыми удалось даже встретиться лично. В результате этой долгой и кропотливой работы школьники подготовили красочную книгу «Дети – кавалеры медали МЧС России «За отвагу на пожаре». В ней были собраны рассказы о семи детях-героях. Все они разные – тихие и скромные, шумные и озорные, но объединяет их одно – в критической ситуации они не растерялись, не поддались панике, а сосредоточились и сумели спасти не только себя, но и помочь другим людям.

Эту книгу ребята решили подарить 9-му отряду ФПС для ее размещения на противопожарной выставке, и, чтобы как можно больше народу увидели юных свердловских героев. Начальник отделения кадровой и воспитательной работы 9-го отряда ФПС Максим Балыбердин выразил авторам книги огромную благодарность за проделанный труд, а также напомнил о том, что помогая другим, ни в коем случае не стоит забывать о собственной безопасности. Ведь дым и угарный газ очень опасны и коварны. У пожарных есть специальные дыхательные аппараты, и без них на пожаре не обойтись. А без такой защиты достаточно несколько вдохов, чтобы потерять сознание. Желание прийти на помощь другим – очень благородно, но нужно при этом грамотно оценивать свои силы, чтобы не пострадать самому.

После вручения книги ребята с интересом прошлись по залам выставки. Они послушали рассказ начальника Центра противопожарной пропаганды и общественной связи Марии Ганюшиной о прошлом и настоящем пожарной охраны России и города Нижний Тагил, узнали о причинах пожаров и о том, что должен сделать человек, чтобы пожаров было как можно меньше. Повторили действия при возникновении пожара, ведь от правильных действий в экстренной ситуации зависит жизнь.