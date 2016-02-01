В поселке Кирпичный появится новый приход
1 февраля 2016, 17:40Свободное времяMaurice
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле появится новая община — приход во имя Новомучеников и исповедников Российских. Приход будет располагаться в поселке Кирпичный, по улице Краснознаменная, 55. Здание, долгое время бывшее бесхозным, раньше принадлежало Нижнетагильскому кирпичному заводу, а позже было передано Нижнетагильской епархии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Епископом Нижнетагильским и Серовским Иннокентием было благословлено организовать здесь приход в честь Новомучеников и исповедников Российских. Его создание поручено Скорбященскому монастырю. Проект реконструкции помещения под храм уже готов. Теперь нужны силы и средства, помощь неравнодушных граждан, говорится в сообщении Нижнетагильской епархии.
В ближайшее время будут выпущены «кирпичики» для пожертвования на реконструкцию здания. А 7 февраля, в день поминовения всех усопших, пострадавших за веру Христову, в здании нового прихода, в 14.00 пройдет первый молебен с акафистом. Всех желающих приглашают принять участие в зарождении новой общины.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей