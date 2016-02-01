В поселке Кирпичный появится новый приход

Епископом Нижнетагильским и Серовским Иннокентием было благословлено организовать здесь приход в честь Новомучеников и исповедников Российских. Его создание поручено Скорбященскому монастырю. Проект реконструкции помещения под храм уже готов. Теперь нужны силы и средства, помощь неравнодушных граждан, говорится в сообщении Нижнетагильской епархии.

В ближайшее время будут выпущены «кирпичики» для пожертвования на реконструкцию здания. А 7 февраля, в день поминовения всех усопших, пострадавших за веру Христову, в здании нового прихода, в 14.00 пройдет первый молебен с акафистом. Всех желающих приглашают принять участие в зарождении новой общины.