791 тыс. билетов продана на Олимпийские зимние игры в Южной Корее

На 29 января была продана 791 тыс. билетов на Олимпийские игры в Южной Корее. Всего для продажи было выделено около 1 млн пропускных документов.

По информации «Известий», организаторы не сообщают, сколько билетов было приобретено жителями России.

Президент клуба болельщиков Russia Unites Эдуард Латыпов рассказал журналистам, что от организации на главное спортивное мероприятие едет около 15 человек.