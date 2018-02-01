791 тыс. билетов продана на Олимпийские зимние игры в Южной Корее
1 февраля, 23:35Свободное время
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Общий объём продажи билетов на Олимпийские игры-2018 составил 74,1%. Сколько билетов купили россияне, организаторы не сообщили.
На 29 января была продана 791 тыс. билетов на Олимпийские игры в Южной Корее. Всего для продажи было выделено около 1 млн пропускных документов.
По информации «Известий», организаторы не сообщают, сколько билетов было приобретено жителями России.
Президент клуба болельщиков Russia Unites Эдуард Латыпов рассказал журналистам, что от организации на главное спортивное мероприятие едет около 15 человек.
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