Мастер ледовых скульптур из Нижнего Тагила стал призером конкурса «Бешеная пила»
1 февраля, 21:30Свободное время
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Тагильский мастер занял третье место в шоу-конкурсе по скоростному вырезанию ледовых скульптур «Бешеная пила».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Мурманской области завершился всероссийский фестиваль «Снеголед», частью которого традиционно стал шоу-конкурс «Бешеная пила». Его участники соревновались в скоростном вырезании ледовых скульптур.
Каждой команде давалось 90 минут, чтобы создать на глазах публики ледяную скульптуру. Всего в конкурсе приняли участие 6 команд, в каждой по два человека. Первое место заняли мастера из Москвы и Апатитов.
Вторыми стали представители из Красноярска и Финляндии, а третье место заняли мастера из Нижнего Тагила и Невьянска. Ими стали Александр Медяков и Валерия Баталова со своей скульптурой под названием «Любовь», пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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