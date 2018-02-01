Мастер ледовых скульптур из Нижнего Тагила стал призером конкурса «Бешеная пила»

В Мурманской области завершился всероссийский фестиваль «Снеголед», частью которого традиционно стал шоу-конкурс «Бешеная пила». Его участники соревновались в скоростном вырезании ледовых скульптур.

Каждой команде давалось 90 минут, чтобы создать на глазах публики ледяную скульптуру. Всего в конкурсе приняли участие 6 команд, в каждой по два человека. Первое место заняли мастера из Москвы и Апатитов.

Вторыми стали представители из Красноярска и Финляндии, а третье место заняли мастера из Нижнего Тагила и Невьянска. Ими стали Александр Медяков и Валерия Баталова со своей скульптурой под названием «Любовь», пишет пресс-служба администрации Нижнего Тагила.