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Мастер ледовых скульптур из Нижнего Тагила стал призером конкурса «Бешеная пила»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мастер ледовых скульптур из Нижнего Тагила стал призером конкурса «Бешеная пила»

1 февраля, 21:30Свободное время
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