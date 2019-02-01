Фильм о тагильском коте-путешественнике получил приз фестиваля мобильного кино
Сегодня, 19:14Свободное времяФото: пресс-служба фестиваля velcom Smartfilm
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Фильм «Путешествие», прототипом главного героя которого стал кот из Нижнего Тагила, получил приз Восьмого международного фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фильм о коте-тагильчанине, которого молодой человек находит на улице, а затем берет с собой на Эльбрус, был представлен на Восьмом международном фестивале мобильного кино velcom Smartfilm.
Короткометражка получила приз народного жюри. Церемония закрытия фестиваля прошла 31 января в Минске.
В основной шорт-лист фестиваля были отобраны одиннадцать лучших работ из 334 короткометражных фильмов из более 60 стран мира, сообщает пресс-служба фестиваля.
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