Нижнетагильский театр кукол покажет четыре спектакля в Магадане
Сегодня, 14:01Свободное времяФото: Нижнетагильский театр кукол
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С 15 по 24 апреля в Магаданском областном театре кукол пройдут гастроли Нижнетагильского кукольного театра.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижнетагильский театр кукол представит жителям Магаданской области четыре спектакля. С 15 по 24 апреля в рамках театрального проекта России «Большие гастроли» артисты Нижнего Тагила прибудут в Магаданский областной театр кукол.
На основной сцене будут показаны три постановки: «Вольшебное кольцо» , «Принцесса Крапинка или ведьма и все прочие» и «Дюмовочка». Спектакль для малышей «Большое приключение маленькой тучки» состоится на малой сцене. Артисты из Нижнего Тагила выступят для жителей Магадана 15 раз, сообщает «Колыма. информ».
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