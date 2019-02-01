Нижнетагильский театр кукол покажет четыре спектакля в Магадане

Нижнетагильский театр кукол представит жителям Магаданской области четыре спектакля. С 15 по 24 апреля в рамках театрального проекта России «Большие гастроли» артисты Нижнего Тагила прибудут в Магаданский областной театр кукол.

На основной сцене будут показаны три постановки: «Вольшебное кольцо» , «Принцесса Крапинка или ведьма и все прочие» и «Дюмовочка». Спектакль для малышей «Большое приключение маленькой тучки» состоится на малой сцене. Артисты из Нижнего Тагила выступят для жителей Магадана 15 раз, сообщает «Колыма. информ».