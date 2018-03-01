Премьера нового спектакля состоится в Нижнетагильском театре кукол 3 марта (ВИДЕО)
1 марта, 07:30Свободное время
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В Нижнетагильском театре кукол подготовили для зрителей новую постановку – спектакль «Дюймовочка», в котором два эльфа расскажут маленьким зрителям о жизни знакомой героини. Это, отметим, 74-й театральный сезон для культурного учреждения.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники театра уверяют, что в городе такой постановки еще не было. Театр в этом сезоне подготовил для юных зрителей много сюрпризов, которые не оставят равнодушными даже взрослых.
Режиссер «Дюймовочки» – Варвара Купорова из Санкт-Петербурга, художником задействовали Елизавету Гуляеву. Для Варвары это дипломная постановка. Отправив резюме в театр кукол Нижнего Тагила, через сутки молодой режиссер была приглашена в Свердловскую область.
Спектакль, несмотря на погоду, готов окунуть тагильчан всех возрастов в весеннюю атмосферу. Премьера запланирована на 3 марта, рассказали на «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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