Масленичные гуляния отменены в Екатеринбурге

Масленичные гуляния отменены в Екатеринбурге
Масленичные гуляния отменены в Екатеринбурге
Сегодня, 09:46Свободное времяФото: 1MI
Масленичные гуляния в Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха отменены. На неделе пройдет только традиционная блинная ярмарка.

Чучело масленицы разместят на Фонтанной площади, но сжигать его не будут. Также не планируется музыкальной программы, забав и спектаклей, сообщили в пресс-службе парка.

6 марта, в последний день гуляний, в парке будут работать фудкорт и кафе. Будут доступны горожанам и аттракционы. Руководство парка пообещало украсить аллеи, организовать мастер-классы и ярмарку.

Напомним, массовые мероприятия до 7 марта запрещены в Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом.

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масленицаЕкатеринбург
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