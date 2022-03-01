Масленичные гуляния отменены в Екатеринбурге

Чучело масленицы разместят на Фонтанной площади, но сжигать его не будут. Также не планируется музыкальной программы, забав и спектаклей, сообщили в пресс-службе парка.
6 марта, в последний день гуляний, в парке будут работать фудкорт и кафе. Будут доступны горожанам и аттракционы. Руководство парка пообещало украсить аллеи, организовать мастер-классы и ярмарку.
Напомним, массовые мероприятия до 7 марта запрещены в Свердловской области. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом.