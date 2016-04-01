Модели пенсионного возраста: в Нижнетагильском центре по работе с ветеранами прошел показ мод (ФОТО)
1 апреля 2016, 11:40Свободное времяТимофей Данилов
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В последний день марта тагильские ветераны представили свои коллекции одежды.
Сюжеты: Нижний Тагил
12 женщин-рукодельниц из кружка «Обновления» подготовили для показа более 60 нарядов: от фартуков до повседневной одежды. Кружку рукоделия, который располагается в центре по работе с ветеранами, уже 13 лет.
Сами модельеры считают, что в любом возрасте важно следить за модой. Эта одежда, безусловно, станет популярной среди пожилых модниц. Ведь участницы кружка «Обновления» заявляют, что шьют свои наряды красивыми, и самое главное, экономными.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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