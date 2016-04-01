Нижний Тагил продолжает борьбу за восстановление одного из дворовых катков на Вагонке (ФОТО)

Одна из косметических компаний проводит в интернете конкурс. По его условиям, начиная с 2014 года ежегодно восстанавливалось три дворовых катка, набравших наибольшее количество голосов в интернет-голосовании.

В этом году города начали голосовать за свои катки 20 февраля. Конец голосования намечен на 30 апреля. Сейчас, когда голосование почти в разгаре, каток Нижнего Тагила находится на четвёртом месте с небольшим отставанием от тройки лидеров.

Я живу рядом с этим катком. Сам его заливаю. Слежу за ним потому, что мой сын занимается хоккеем рассказал журналистам TagilCity.ru автор заявки катка Юрий Бессонов.

За каток на Володарского уже проголосовало более двух с половиной тысяч тагильчан и неравнодушных людей из других городов.

Фото: Юрий Бессонов

Тагильчанин Денис Утробин приготовил инструкцию по голосованию для всех, кто заинтересован в том, чтобы Нижний Тагил обзавёлся ещё одним современным спортивным объектом:

1) Заходим по данной ссылке: http://www.nivea.ru/Experience/ext/ru-RU/katki-2015?u..

2) Выбираем город Нижний Тагил.

3) Далее под надписью «проголосовать» будут значки социальных сетей. В том числе «Вконтакте» и Facebook.

4) Нажимаем на значок.

5) Обращаю ваше внимание, что если человек зарегистрирован во всех представленных соц.сетях, то он может проголосовать по одному разу из каждой соцсети, но с помощью разных интернет-браузеров вашего компьютера.

В том случае, если каток из Нижнего Тагила войдет в число победителей, он будет полностью реконструирован до конца января 2017 года. Включая перезаливку фундамента и установку новых бортов.

Будут ли тагильчане достаточно активны для того, чтобы получить новый и современный каток, станет известно уже в конце апреля-начале мая этого года. В 2012 году тагильчанам, увы, не хватило упорства для того, чтобы набрать достаточно голосов для строительства сноупарка Burton в Нижнем Тагиле.