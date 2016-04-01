Юные тагильчане победили на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки» (ФОТО)
Дети сотрудников учреждений ГУФСИН заняли призовые места на региональном этапе детского конкурса «Хрустальные звездочки». Ежегодно его организатором выступает Федеральная служба судебных приставов.
16-летняя Яна Антипенко стала дипломантом конкурса. Дочь сотрудницы тагильской ИК-6 исполнила песню «Шопен». Удивительно красивый голос девушки покорил компетентное жюри. Судя по всему, у Яны есть все шансы победить в федеральном этапе.
Варвара Прутникова и Федор Феоктистов победили в номинации «Хореография». Юная пара представляла колонию №12. На суд жюри тагильчане представили танец «Моя Марусечка». Постановщиком номера была Ульяна Шулятьева – руководитель студии «Антарио».
Кстати, в прошлом году юные танцоры уже «зажигались» на этом конкурсе. Тогда они заняли 2-е место. А еще Варю и Федю заметил народный артист СССР и председатель конкурса - Иосиф Кобзон. Он пригласил тагильских дарований участвовать в праздничном концерте к 70-летию Победы.
В этом году подобных приглашений от российских артистов пока не поступало. Но, скорее всего, ребята и не расстроились – после удачного выступления Варвару и Федора ждет поездка в «Артек».
Всего в конкурсе свои таланты представили более 150 детей сотрудников ГУФСИН.
ФОТО: компания «Киногород»
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru