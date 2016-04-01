Юные тагильчане победили на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки» (ФОТО)

16-летняя Яна Антипенко стала дипломантом конкурса. Дочь сотрудницы тагильской ИК-6 исполнила песню «Шопен». Удивительно красивый голос девушки покорил компетентное жюри. Судя по всему, у Яны есть все шансы победить в федеральном этапе.

Варвара Прутникова и Федор Феоктистов победили в номинации «Хореография». Юная пара представляла колонию №12. На суд жюри тагильчане представили танец «Моя Марусечка». Постановщиком номера была Ульяна Шулятьева – руководитель студии «Антарио».

Кстати, в прошлом году юные танцоры уже «зажигались» на этом конкурсе. Тогда они заняли 2-е место. А еще Варю и Федю заметил народный артист СССР и председатель конкурса - Иосиф Кобзон. Он пригласил тагильских дарований участвовать в праздничном концерте к 70-летию Победы.

В этом году подобных приглашений от российских артистов пока не поступало. Но, скорее всего, ребята и не расстроились – после удачного выступления Варвару и Федора ждет поездка в «Артек».

Всего в конкурсе свои таланты представили более 150 детей сотрудников ГУФСИН.