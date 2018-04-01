Поклонники Ольги Бузовой устроили давку и драку на концерте в Екатеринбурге (ВИДЕО)
На прошедшем в Екатеринбурге концерте Ольги Бузовой собралось 1500 человек. Несмотря на то, что вместимость клуба, где проходило мероприятие, составляет 1800 человек, между зрителями происходили потасовки, и возникали давки.
30 марта поклонники Ольги Бузовой собрались в одном из екатеринбургских клубов на концерте звезды. По информации певицы, билетов продали больше, чем вмещал зал, отчего возникла давка, и происходили драки между зрителями.
Организаторы поправили Ольгу, заявив, что было продано 1500 билетов при вместимости помещения в 1800 человек. Несмотря на это люди, побывавшие на концерте, говорили, что двигаться было нереально, кто-то падал в обморок из-за духоты, прорваться сквозь толпу к свежему воздуху было очень сложно, сообщает Ura.ru.
Одной из самых горячих точек была фан-зона, которую огородили, но не сделали нормальный выход. Поэтому, когда кто-то пытался ее покинуть, чтобы сходить в туалет, то он шел на таран в толпу, которая возмущалась, и возникали конфликты написала одна из поклонниц.
Видео: Инцидент Екатеринбург
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