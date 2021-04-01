Стала известна дата открытия «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге

Напомним, выставка «Эрмитаж-Урал» будет состоять из двух зданий. Одно из них — это особняк 1912 года на улице Вайнера, а второй является пристроем из железобетонных и стеклянных конструкция. Экспозицию разместят в особняке. Третий этаж особняка будет отдан для мемориальной экспозиции.