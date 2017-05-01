Крестный ход в годовщину прибытия Николая II на уральскую землю состоялся в Екатеринбурге (ФОТО)
1 мая 2017, 10:15Свободное время
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала от станции Шарташ до Храма-на-Крови был совершён крестный ход. Мероприятие состоялось в годовщину прибытия императорской семьи на уральскую землю.
Радостные возгласы, молитвы и песнопения раздавались с самого утра на улицах Екатеринбурга. Некоторые гости города приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Областная газета.
Ровно 99 лет назад Николай II, императрица Александра Фёдоровна с детьми прибыли не по своей воле на екатеринбургскую землю.
Здесь начался их путь страданий, о чём должны помнить не только екатеринбуржцы, но и вся Россия, передает пресс-служба епархии.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Областная газета
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей