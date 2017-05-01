Крестный ход в годовщину прибытия Николая II на уральскую землю состоялся в Екатеринбурге (ФОТО)

Радостные возгласы, молитвы и песнопения раздавались с самого утра на улицах Екатеринбурга. Некоторые гости города приехали из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает Областная газета.

Ровно 99 лет назад Николай II, императрица Александра Фёдоровна с детьми прибыли не по своей воле на екатеринбургскую землю.

Здесь начался их путь страданий, о чём должны помнить не только екатеринбуржцы, но и вся Россия, передает пресс-служба епархии.