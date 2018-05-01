Митинг профсоюзных работников прошел 1 мая в Нижнем Тагиле (ФОТО)
1 мая, 14:55Свободное время
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1 мая в Нижнем Тагиле прошел митинг профсоюзных работников.
Сюжеты: Нижний Тагил
Митинг, на который пришли тагильчане разного возраста, прошел в защиту прав трудящихся у КДК «Современник».
Праздничную атмосферу создали транспаранты и воздушные шары разных цветов. На мероприятии работники профсоюзных организаций города обсудили планы на будущее и актуальные проблемы, пишет «Тагильский рабочий».
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Фото: «Тагильский рабочий»
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