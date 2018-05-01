Посвященный царской семье крестный ход в Екатеринбурге собрал 1,5 тыс. человек (ФОТО)
1 мая, 16:15Свободное время
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30 апреля в Екатеринбурге прошел крестный ход в честь 100-летия со дня прибытия на Урал Николая II и его семьи.
Сюжеты: Екатеринбург
30 апреля последний император был привезен из Тобольска в столицу Урала, где позднее был расстрелян. Верующие прошли от станции Шарташ, куда прибыла императорская семья, до Храма-на-Крови. В храме прошла литургия.
Крестный ход, в котором приняли участие четыре епископа, собрал около полутора тысяч человек, пишут «Европейско-Азиатские новости».
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Фото: Екатеринбургская епархия
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