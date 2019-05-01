Художник получил престижную награду за изображение тагильского завода-музея

Екатеринбургский художник Роман Баянов стал одним из победителей престижного конкурса графики Architecture in Perspective — 34 в Америке. Работа Романа «Как закалялась сталь» с изображением тагильского завода-музея удостоилась награды в номинации «Существующие архитектурные объекты».

Этот конкурс — один из самых престижных в мире в области живописи, графики и 3D-визуализации на тему архитектуры. Для примера, ежегодно в нём принимает участие и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, рассказал корреспондентам Е1 Роман Баянов.

Среди жюри конкурса был Макс Берман, чьи работы известны по играм «League of Legends» и «Far Cry», а также по фильмам «Железный человек», «Годзилла».