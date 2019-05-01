Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Художник получил престижную награду за изображение тагильского завода-музея
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
B18570496db791d2d1e3b1647e9dd4550782596d 1200

Художник получил престижную награду за изображение тагильского завода-музея

Сегодня, 10:21Свободное времяФото: Е1.ru
Читайте
также
76% не интересуются гордумой, а каждый второй не знает ни одного депутата
Как малому бизнесу продвигать новые товары и сезонную продукцию
Экс-депутат Госдумы попросил Трампа спасти тагильский госпиталь Тетюхина