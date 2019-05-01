Туристический потенциал Нижнего Тагила презентовали на международном форуме

Всего в мероприятии приняли участие представители 28 регионов России, а также делегации из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Таджикистана, Узбекистана и Чехии. Почётными гостями на форуме были и. о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов, а также представитель полпреда в УрФО Анна Ленская.