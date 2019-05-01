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Туристический потенциал Нижнего Тагила презентовали на международном форуме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Туристический потенциал Нижнего Тагила презентовали на международном форуме

Сегодня, 21:48Свободное времяФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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