Туристический потенциал Нижнего Тагила презентовали на международном форуме
Представители центра развития туризма Нижнего Тагила презентовали туристические продукты города на международном туристическом форуме «Большой Урал» в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба мэрии.
Всего в мероприятии приняли участие представители 28 регионов России, а также делегации из Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Венгрии, Таджикистана, Узбекистана и Чехии. Почётными гостями на форуме были и. о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов, а также представитель полпреда в УрФО Анна Ленская.
Интерес гостей вызвал пешеходный туристический маршрут по Нижнему Тагиле «Малахитовая линия». По мнению экспертов, он обладает всеми параметрами современного туристического продукта: навигацией, информационными пилонами, путеводителей, аудиогидом.
Кроме того, набор открыток с видами Нижнего Тагила стал победителем по итогам регионального этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Мероприятие проходило в рамках форума «Большой Урал».