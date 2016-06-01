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По 40 тысяч рублей получили библиотекари, работники музеев и Домов Культуры Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По 40 тысяч рублей получили библиотекари, работники музеев и Домов Культуры Свердловской области

1 июня 2016, 14:20Свободное время
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