По 40 тысяч рублей получили библиотекари, работники музеев и Домов Культуры Свердловской области
12 премий губернатора за воспитание культуры досталось самым достойным деятелям культуры Свердловской области – библиотекарям, сотрудникам музеев и Домов Культуры. Им вручили премии в размере 40 тысяч рублей. Губернатор Евгений Куйвашев лично наградил премиями людей, добросовестно относящихся к своему делу - работников культурно-досуговой сферы, библиотек и музеев.
Награждали не только деятелей областной столицы, но и работников из поселков, небольших городов.
Например, Наталья Ветрова, руководитель Баранчинского Дома Культуры, тоже получила эту премию. В ДК пос. Баранчинский есть не только танцевальные и театральные коллективы, но и хор для людей, которые ограничены в своих возможностях, и хор ветеранов. Люди здесь находят эмоциональную поддержку и уверенность не только в собственных силах, но и талантах.
Награду учредили еще в 2013 году. В этом году лауреатами данной премии стали 12 представителей Среднего Урала.
Были различные номинации: «За значительный вклад в развитие музейного дела», «За лучшую публикацию по музееведению», «За вклад в сохранение и развитие традиционной народной культуры» и др.
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