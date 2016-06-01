По 40 тысяч рублей получили библиотекари, работники музеев и Домов Культуры Свердловской области

Например, Наталья Ветрова, руководитель Баранчинского Дома Культуры, тоже получила эту премию. В ДК пос. Баранчинский есть не только танцевальные и театральные коллективы, но и хор для людей, которые ограничены в своих возможностях, и хор ветеранов. Люди здесь находят эмоциональную поддержку и уверенность не только в собственных силах, но и талантах.