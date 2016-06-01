В Нижнем Тагиле вместе с мальчишками и девчонками День защиты детей отпраздновали пожарные (ФОТО)

Каждый год 1 июня огнеборцы приезжают на праздник, чтобы дать возможность отдыхающим поближе рассмотреть служебную машину и напомнить о правилах пожарной безопасности. Автоцистерна расположилась рядом с Колесом обзора. Пожарные показали тагильчанам огнетушители и свою рабочую одежду.

Галина Булатова, руководитель координационно-методического центра по пожарной безопасности ГДДЮТ, загадывала ребятам загадки, проводила викторины. За правильные ответы они получали сладкие награды. Начальник одной из пожарных частей и водитель развернули рукавную линию и установили мишень.

Подошедшие ребята пробовали сбить струей из шланга шарик на подставке. Младшим это было очень интересно. Те, кто постарше, смогли почувствовать себя в роли спасателей от огня. Из шланга поливали до тех пор, пока в цистерне не кончилась вода.

Кроме того, детям разрешили забраться в кабину, примерить каску пожарного и их рабочую форму. По словам работника Отдела надзорной деятельности это развлечение гораздо лучше, чем спички, зажигалки и сигареты.