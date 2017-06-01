Детские лагеря Свердловской области были в преддверии открытия проверены на пожарную безопасность

По итогам проверок к административной ответственности были привлечены 17 ответственных лиц. К 31 мая все выявленные нарушения устранили.

Сообщается, что изначально больше всего нарушений в лагерях было выявлено в Невьянском городском округе.

В загородных лагерях (их в Свердловской области 38) пожарные предъявляли особые требования – обустройство защитной полосы не менее десяти метров от леса.

В пресс-службе МЧС сообщили, что в течение летнего сезона в лагерях будет осуществляться постоянный контроль. А в рамках развлекательной программы пожарные организуют для ребят конкурсы, соревнования и Дни безопасности.