Финал Лиги КВН завершился в Нижнем Тагиле: победителем стала команда «С понедельника» (ВИДЕО)
27 мая, в субботу прошёл финал КВН в Нижнем Тагиле. Яркое мероприятие состоялось в Городском дворце молодёжи.
В финале участвовало 4 команды, одна из Екатеринбурга, остальные местные.
От Нижнего Тагила участвовали 3 команды:
- В городе «Т»
- С понедельника
- Константа
Выступления начинались с искромётных приветствий. Потом шёл капитанский конкурс. А завершалось всё СТЭМом. Для этого конкурса юмористы привлекали жюри.
Итоговые баллы каждой команды получились с очень минимальным разницей.
Выступление собрало полный зал и завершилось бурными аплодисментами и победой команды «С понедельника» рассказали организаторы.
Капитан команды «С понедельника» рассказала о впечатлениях от победы.
Мы даже не рассчитывали на победу, тем более, что идёт сессия. Нам всегда говорили, что чего-то не хватает, а в этот раз видимо хватило. Скоро мы будем участвовать в региональной Лиге, которая пройдёт в Екатеринбурге поделилась впечатлениями с редакцией TagilCity.ru капитан команды-победителя Ольга Шляховая.
© Екатерина Малых, TagilCity.ru