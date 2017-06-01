Финал Лиги КВН завершился в Нижнем Тагиле: победителем стала команда «С понедельника» (ВИДЕО)

Мы даже не рассчитывали на победу, тем более, что идёт сессия. Нам всегда говорили, что чего-то не хватает, а в этот раз видимо хватило. Скоро мы будем участвовать в региональной Лиге, которая пройдёт в Екатеринбурге поделилась впечатлениями с редакцией TagilCity.ru капитан команды-победителя Ольга Шляховая.